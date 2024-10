Il segretario Matteo Renzi sbarca questa mattina in Sardegna per tirare la volata a Francesco Pigliaru, candidato presidente dell'Isola.

Prima tappa a Sassari, al teatro Verdi (dalle 11,30). Poi rotta verso Cagliari e il secondo incontro pubblico alla Fiera (ore 17). Il leader del Partito democratico parla con Sardinia Post delle motivazioni del suo tour politico.

"Basta con la Regione ad personam di Cappellacci e il saccheggio del futuro. Pigliaru puo' davvero cambiare verso alla Sardegna. Questa terra merita un futuro basato sulla conoscenza, l'innovazione, il rispetto delle radici, la cura delle persone, dopo tanti anni di Regione ad personam. Bisogna ripartire da qui, da un ascolto profondo per cambiare radicalmente una situazione per molti versi drammatica", aggiunge Renzi che poi si sofferma sul "profilo" del candidato alla regione: "La forza della sua candidatura e' data non solo dal sostegno forte del Partito democratico e della coalizione che ha saputo costruire, ma anche e soprattutto dal mondo dell'autonomismo sardo, dalla societa' civile che, per il suo profilo personale e professionale, Pigliaru ha messo in campo. E l'ha fatto allargando i confini, coinvolgendo, appassionando alla sfida per il cambiamento in Sardegna".