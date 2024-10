"Dire che in Sardegna, destra e sinistra siano la stessa cosa, è inaccettabile e disonesto".

Lo ribadisce Francesco Pigliaru, candidato governatore del centrosinistra per le regionali del 16 febbraio prossimo, riferendosi alla candidata di Sardegna Possibile, Michela Murgia, in un intervista rilasciata al giornale on line "Il Democratico". Pigliaru non ha risparmiato critiche neppure al presidente uscente della Regione, Ugo Cappellacci, ricandidato per il bis: "Per anni non ha governato, è stato inesistente.

Adesso in prossimità delle elezioni fa solo proposte demagogiche e irrealizzabili", ha attaccato il professore.