Un fuorionda che fa discutere: Michela Murgia, la scrittrice candidata alle prossime regionali con la coalizione Sardegna possibile, ospite della trasmissione di Rai3 Agorà, si è lasciata scappare un'espressione infastidita che si è sentita nitidamente: "Mi hanno fatto alzare alle 7.30 per questo?".

E sul web scoppia la polemica, soprattutto da chi la mattina si alza presto per andare al lavoro.

"Sacrifico il riposo per le cose importanti - ha poi precisato la candidata - andare in tv a parlare del Pd non è tra queste".

Tanto é bastato per far twittare i suoi diretti avversari. "Io mi alzo sempre alle 6.30 per correre prima di lavorare", dice Pigliaru.

Cappellacci, invece, va all'attacco della scrittrice: "Rifletta bene perché normalmente la sveglia di chi fa il presidente della Regione è alle 6 del mattino".