Un'istantanea provvisoria del XV Consiglio regionale che sarà ufficiale probabilmente non prima di una decina di giorni con la proclamazione degli eletti:

- Quattro donne (due del Pd, una del Centro democratico e una di Forza Italia),

- Undici sindaci (sei dei quali del Pd, gli altri rispettivamente di Sel, CD, Fi, Udc e Psd'Az),

- 18 consiglieri confermati (sei del Pd, uno di Sel, uno della Base, sei di Fi, uno dell'Udc, due dei Riformatori e uno del Psd'Az),

- una decina di indagati (tre del Pd, altrettanti di Fi, uno dell'Udc, un sardista e uno dell'Uds, oltre al presidente uscente della Regione Ugo Cappellacci, che attende l'esito di due processi, uno dei quali a Roma per abuso d'ufficio),

- quattro assessori regionali uscenti, tre dei quali sedevano già in Aula.

CENTROSINISTRA.

PD 18 seggi:

1) Piero Comandini gia' assessore provinciale al Turismo di Cagliari

2) Valter Piscedda, sindaco di Elmas

3) Cesare Moriconi, consigliere uscenti

4) Lorenzo Cozzolino, consigliere uscenti

5) Gigi Ruggeri, ex sindaco di Quartu

6) Gianfranco Ganau, sindaco di Sassari e presidente del Consiglio delle autonomie locali, il piu' votato in Sardegna con oltre 10mla voti, rinviato a giudizio per abuso d'ufficio per la nomina di alcuni dirigenti comunali;

7) Gavino Manca, consigliere uscente indagato per peculato nell'inchiesta della procura di Cagliari sulle spese dei fondi dei gruppi consiliari nelle passate legislature

8) Franco Sabatini, il vicepresidente della commissione consiliare Bilancio consigliere uscenti indagato per peculato nell'inchiesta della procura di Cagliari sulle spese dei fondi dei gruppi consiliari nelle passate legislature;

9) Luigi Lotto, riconfermato nel collegio di Sassari;

10) Roberto Deriu presidente della Provincia di Nuoro e dell'Ups;

11) Daniela Forma presidente del consiglio provinciale di Nuoro ;

12) Antonio Solinas consigliere uscente di Oristano ;

13) Mario Tendas, capogruppo del Pd nel consiglio provinciale di Oristano;

14) Giuseppe Meloni sindaco di Loiri Porto San Paolo, eletto in Gallura;

15) Sandro Collu, sindaco di Sanluri;

16) Rossella Pinna, sindaco di Guspini;

17) Pietro Cocco sindaco di Gonnesa confermato nel Sulcis-Iglesiente;

18) Salvatore Demontis a Sassari.

SEL 4 seggi:

1) Francesco Agus ex coordinatore provinciale di Cagliari;