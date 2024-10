In Ogliastra restano fuori dalla competizione elettorale il Movimento La Base e Irs. In questa provincia il centrosinistra, che conta in totale 11 liste a supporto del candidato governatore Francesco Pigliaru, ne avrà dunque a disposizione solo nove. Secondo quanto appreso, infatti, con l'ultima sentenza di oggi, il Tar non ha riammesso la lista La Base presentata dal Movimento guidato da Efisio Arbau. "Rispettiamo la decisione e vinciamo la nostra partita anche in inferiorità numerica" ha detto, fra l'altro Arbau, il cui movimento sarà presente nelle altre Circoscrizioni per le elezioni regionali sarde del 16 febbraio.