E' Gigi Sanna, del Movimento Zona Franca, il primo nome tra i candidati governatori per le regionali in Sardegna che gli elettori si troveranno nelle schede e nei manifesti elettorali domenica 16 febbraio, unico giorno di votazione per rinnovare il Consiglio e scegliere il nuovo presidente della Giunta.

Il sorteggio è stato effettuato questa mattina in Corte d'Appello a Cagliari, dopo due rinvii dettati dall'attesa di altrettante decisioni da parte del Tar Sardegna su ricorsi presentati da liste escluse in Ogliastra, Partito Sardo d'Azione prima, La Base e Meris in un secondo momento.

A seguire sono stati estratti dal bussolotto i nomi di Ugo Cappellacci (centrodestra), Francesco Pigliaru (centrosinistra), e Pier Franco Devias (Fronte indipendentista Unidu), Mauro Pili (Popolo sardo) e Michela Murgia (Sardegna possibile).

Dopo avere sorteggiato i candidati presidenti, l'Ufficio centrale regionale ha estratto le posizioni delle liste nelle schede delle singole circoscrizioni, fermo restando il posto dato agli aspiranti governatori.