Sono sei i candidati alla presidenza della Regione Sardegna in occasione delle elezioni regionali che si terranno domenica prossima, 16 febbraio. Ecco chi sono nell'ordine in cui i loro nomi compaiono sulla scheda elettorale, secondo il sorteggio effettuato il 22 gennaio scorso in Corte d'Appello a Cagliari.

Gigi Sanna

Candidato del Movimento Zona Franca che non si riconosce nella lista di Maria Rosaria Randaccio (che, invece, e' nella coalizione di centrodestra). Originario di Abbasanta (Oristano), 74 anni, ex esponente sardista, Sanna e' stato, fino al 1998, docente di latino e greco al liceo "De Castro" di Oristano. Per tre legislature il professore, che si occupa di epigrafia antica, storia e lingua e letteratura sarde, e' stato consigliere comunale di Oristano (dal 1981 al 1995) e vicesindaco (dal 1989 al 1990). Gia' consigliere di amministrazione della Sfirs per tre anni alla fine degli anni Ottanta, Sanna collabora con l'istituto di scienze religiose della facolta' pontifica di Oristano, dove insegna storia della chiesa antica e storia della chiesa in Sardegna e dirige la rivista Monti Prama/Quaderni oristanesi.

Slogan: "A Manu tenta".

Pagina Facebook: Gigi Sanna Presidente.

Sito internet: www.movimentozonafranca.com

Ugo Cappellacci

Attuale presidente della Regione Sardegna, in corsa per la riconferma con il sostegno di una coalizione di centrodestra formata da Fi, Udc, Riformatori sardi, Psd'Az, Movimento zona Franca Randaccio, Fratelli d'Italia, Unione dei Sardi. Commercialista, 53 anni, è stato assessore alla Programmazione e Bilancio nella (breve) giunta Regionale presieduta da Italo Masala e dal 2004 al 2008 è ha ricoperto lo stesso incarico nell'amministrazione comunale di Cagliari prima di dimettersi per candidarsi alla presidenza della Regione nel 2009, quando sconfisse l'allora presidente Renato Soru. Nell'agosto 2008 è stato indicato coordinatore regionale di Fi di cui è tuttora membro della direzione nazionale.

Slogan: "Qui Ora".

Pagina Facebook: Ugo Cappellacci.

Profilo Twitter: @ugocappellacci.

Sito internet: www.ugocappellacci.org

Francesco Pigliaru

Economista, 59 anni, originario di Sassari, per due anni è stato assessore alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della giunta regionale di Renato Soru, dal 2004 al 2006 quando lasciò l'incarico in maniera polemica con il presidente. E' sostenuto da una coalizione di centrosinistra con partiti sovranisti formata da Pd, Sel, La Base, Centro Democratico, Irs, Partito dei Sardi, Partito socialista Italiano, Sinistra Sarda (Pdci e Pr