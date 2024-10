All'ufficio elettorale della Corte d'appello del tribunale di Cagliari sono stati depositati 26 contrassegni per le elezioni regionali in programma in Sardegna il 24 febbraio prossimo.

Allo stato attuale, per la coalizione di centrosinistra progressisti di Sardegna, che sostiene il candidato presidente Massimo Zedda, risultano presentati 9 contrassegni: Partito democratico della Sardegna, Campo progressista Sardegna, Liberi e uguali Sardigna Zedda presidente, Cristiano Popolari socialisti, Progetto Comunista per la Sardegna, Sardegna in comune con Massimo Zedda, Noi la Sardegna con Massimo Zedda, Futuro comune con Massimo Zedda, Giovani sardi con Massimo Zedda.

Per il centrodestra, a sostegno della candidatura a presidente di Christian Solinas, sono stati presentati 11 simboli: Riformatori sardi, Forza Italia, Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale, Partito sardo d'azione, Lega Salvini Sardegna, Partito Uds - Unione dei sardi, Fortza Paris, Energie per l'Italia, Sardegna civica, Unione di centro e Sardegna20venti - Tunis.

Gli altri contrassegni depositati finora in Corte d'appello sono del Movimento 5 Stelle, candidato presidente Francesco Desogus, Partito dei sardi con candidato alla presidenza Paolo Maninchedda, Autodeterminatzione a sostegno del candidato presidente Andrea Murgia, Sardegna di Ines Pisano con candidata presidente Ines Pisano, Sardi liberi, con candidato presidente Mauro Pili, Rifondazione - Comunisti italiani - Sinistra sarda con Vindice Lecis.

Lo step successivo degli adempimenti elettorali, cui potranno accedere solo le forze politiche che avranno presentato entro stasera il contrassegno, sarà quello della presentazione delle liste. In questo caso, i partiti potranno depositarle nei