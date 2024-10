Ancora problemi per l'ufficializzazione dei risultati elettorali in Sardegna a causa di problemi nello scrutinio dei voti nelle sezioni di otto paesi e in una di Sassari citta' che, pero', blocca i dati dell'intera circoscrizione.

Da quanto si apprende in quest'ultimo caso la situazione si sta risolvendo. Restano invece le difficolta' in particolare a Codrongianus e Ghilarza dove mancano sia i dati riguardanti il presidente che quelli su liste e preferenze. A Bottida, invece, sono disponibili solo i dati sui presidenti mentre mancano quelli di lista e preferenze.

A Budoni non sono disponibili i dati sulle preferenze cosi' come a Chiaramonti. Problemi per i dati riguardanti liste o preferenze anche Senorbi', Erula e Piscinas. L'ufficio elettorale regionale e' al lavoro per risolvere nel piu' breve tempo possibile i problemi tecnici. Solo quando sara' disponibile il dato definitivo sara' possibile l'esatta attribuzione dei seggi.