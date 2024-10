Le operazioni di spoglio per l'elezione del presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna si sono concluse con Francesco Pigliaru in testa con il 42,44% davanti ad Ugo Cappellacci con il 39,65%. Il dato finale e' stato comunicato dall'Ufficio Elettorale della Regione sarda anche se mancano ancora otto sezioni sui 1.828.

In queste otto (ritenute, comunque, ininfluenti per il risultato) si e' preso atto che non era possibile per problemi e contrasti sull'assegnazione dei voti chiudere le operazioni e i presidenti hanno quindi deciso di inviare tutta la documentazione ai Tribunali delle circoscrizioni.

Non si segnalano variazioni di rilievo per il risultato degli altri candidati alla presidenza, con Michela Murgia al terzo posto col 10,30%, Mauro Pili al quarto con 5,34%, Pier Franco Devia quinto con 1,03% e ultimo Gigi Sanna con lo 0,82%.

In termini di voti, Francesco Pigliaru ha chiuso con 312.982 preferenze, con uno scarto di poco piu' di 20mila voti rispetto a Ugo Cappellacci che si e' fermato a 292.395.