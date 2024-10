A Tresnuraghes il sindaco uscente Gian Luigi Mastinu è pronto a mettere il suo operato al servizio della comunità anche per i prossimi cinque anni. Nessuno sfidante per le amministrative 2022, l’unico ostacolo da superare sarà, dunque, soltanto quello del quorum. Mastinu, 62 anni il prossimo dicembre, si presenterà con la lista civica “Noi Con Voi Per Tresnuraghes”, formata da 11 candidati alla carica di consigliere.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. Non era solo Mastinu, cinque anni fa, quando riuscì a superare la concorrenza dell’allora sindaco uscente Salvatorangelo Zedda. Fu una vittoria netta per l’attuale primo cittadino, che con la sua “Noi Con Voi” ottenne il 64,01% delle preferenze (516 voti). Zedda, a capo della lista civica “Continuità E Innovazione” dovette fermarsi al 35,98%, raccogliendo la preferenza di 290 cittadini. L’affluenza definitiva fu del 62,2%, mentre cinque anni prima era stata del 69,77%.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Quest’anno, per poter rinnovare il suo impegno per la comunità di Tresnuraghes, Mastinu correrà da solo con la seguente lista:

Noi Con Voi Per Tresnuraghes. Fiona Gianna Arru, Raffaele Demetrio Bua, Daniela Ledda, Alessandro Madau, Angelo Maria Virgilio Madau, Giovanni Battista Manca, Maria Giuseppina Piras, Sabrina Poddighe, Gabriella Sanna, Marco Scanu, Tiziana Siotto.