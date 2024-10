Giovanna Maria Rassu e Pier Paolo Mulas sono i candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Torralba del 12 giugno.

L’attuale sindaco, Vincenzo Dore, eletto nel 2017 con la lista “Insieme per Torralba” con 534 voti su 803 aventi diritto, unico aspirante, ha deciso di non ricandidarsi.

La corsa a due vede quindi da una parte Giovanna Maria Rassu, 44 anni, con la lista “Uniti per Torralba” composta da: Alberto Fanu; Andrea Fiori; Marta Nuvoli; Gianpiero Olmeo; Silvia Piu; Maria Antonietta Puggioni e Antonietta Rassu.

“Il nostro programma - affermano - vuole essere non solo di continuità all'attività amministrativa appena trascorsa, e di quelle precedenti, ma anche proiettato verso il futuro con nuove idee, al passo con i tempi e grandi aspettative che cercheremo di concretizzare e realizzare utilizzando i vari fondi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari già accessibili o che eventualmente verranno banditi. Per semplificarne l'esposizione e la lettura è stato suddiviso in aree o punti tematici che riassumono e indicano gli obiettivi e i progetti che cercheremo di intraprendere”.

Dall'altra, il suo avversario è Pier Paolo Mulas, 38 anni, presentatosi con la lista “Impegno Comune Torralba” costituita dai candidati a consigliere Mirko Fancellu, Antonio Fiori, Caterina Carta, Luigi Fiori, Valentina Manca, Giampaolo Merella, Francesca Coialbu, Fabio Cosseddu, Valentina Pintus e Gianni Piras.

“Il giorno 12 giugno – si legge nel loro programma - avremo una importante ed altresì meravigliosa opportunità; quella di migliorare Torralba e sentirci nuovamente una comunità viva. Con impegno, coraggio e passione vogliamo darvi un'alternativa umilmente ambiziosa volta al miglioramento di numerosi aspetti, il tutto in un'ottica di trasparenza in cui saremo fieri di poter condividere il nostro progetto con tutti Voi. Impegno Comune Torralba è nata per dei semplici, ma non per questo meno importanti motivi: la priorità è quella di cambiare le metodologie con le quali ci si adopera ad amministrare il Comune”.