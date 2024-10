Il 12 giugno i cittadini di Sedilo sono chiamati al voto per scegliere a chi affidare l’amministrazione del paese per i prossimi cinque anni. Il sindaco uscente Salvatore Pes, classe ’72, rinnoverà la candidatura insieme alla lista civica “Vivere Sedilo”. L’altro contendente per la scranna è Gianni Meloni, alla sua prima candidatura, supportato dalla lista civica “Prospettiva Comune”.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017. Cinque anni fa l’attuale primo cittadino sul rivale, Vittorio Umberto Cocco, raccogliendo il favore del 53,21% dei votanti (712 cittadini), con la stessa lista con cui si presenterà quest’anno, “Vivere Sedilo”. Cocco invece si fermò al 46,78%, guadagnandosi le preferenze di 626 votanti, supportato dalla lista civica Progresso Sedilo. In quel caso votarono il 71,65% degli aventi diritto.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Come già detto, anche quest’anno sarà nuovamente sfida a due. Queste le liste che scenderanno in campo:

Vivere Sedilo. Eleonora Carboni, Arianna Carta, Costantino Chessa, Marco Cuscusa, Fabrizio Delogu, Maria Antonietta Meloni, Davide Niola, Marco Salaris, Gianfranco Pes, Silvano Pia, Salvatore Putzolu, Pier Giuseppe Spada.

Prospettiva Comune. Francesca Atzas, Graziella Carboni, Pietro Caria, Damiano Carta, Salvatore Carta, Sara Lampreu, Laura Muredda, Emanuela Pes, Alessandro Porcu, Angelo Putzolu, Davide Scarpa, Peppino Spada.

