La campagna elettorale entra nel vivo a Ozieri, dove è sfida a due per le elezioni amministrative del 12 giugno. Il sindaco uscente Marco Murgia (sostenuto dalla coalizione Ozieri Civica - Patto per la Città) dovrà vedersela con Marco Peralta (Alternativa per Ozieri).

Murgia si pone alla guida di un progetto civico all'interno del quale si incontrano sensibilità di centrodestra e centrosinistra: a Obiettivo Comune (espressione del Pd cittadino), Progressisti, Partito Socialista Italiano e Psd'Az che già aderiscono all'attuale maggioranza in Consiglio comunale, si affiancano Riformatori Sardi e Progetto Ozieri (Forza Italia e Lega), all'opposizione nella legislatura che sta per terminare.

A sostegno di Peralta le liste Prospettive per Ozieri, Fratelli d'Italia, Laboratorio Ozieri e Cambiamo.

I DATI DEL 2017. Alle elezioni amministrative del 2017, si registrò a Ozieri un'affluenza del 67,2% e Marco Murgia ebbe la meglio con il 35,91% delle preferenze sugli sfidanti Marco Peralta (32,23%) e Adriano Sotgia (30,84%).

ELEZIONI 2022. Marco Murgia (LEGGI L'INTERVISTA), sindaco uscente, 57 anni, agente assicuratore. E' sostenuto da Ozieri Civica, i candidati consiglieri sono: Gianluigi Sotgia, Giangavino Serra, Davide Giordano, Gigi Sarobba, Pierangelo Fae, Michele Falzoi, Alessandro Langiu, Cristiano Terrosu, Bianca Maria Balata in Cubeddu, Adriana Sotgia, Carmen Farina, Carmen Sanna, Anastasia Ladu, Maristella Deriu, Daniela Bianchina, Teresa Ghisaura.

A sostengo di Marco Peralta (LEGGI L'INTERVISTA), 51 anni, avvocato civilista, la lista Alternativa per Ozieri: Antonio Delogu, Luca Manca, Alessandro Tedde, Alfonso Pino, Francesco Pala, Nico Mundula, Mario Piras, Stefano Demartis, Loreta Meledina, Immacolata Cossu, Margherita Molinu, Maria Elena Corosu, Barbara Polo, Pina Farina, Giuseppina Aragoni, Rossana Boe.

