Dopo il mancato raggiungimento del quorum a novembre 2021 e il commissariamento del paese, la comunità di Nureci ha la possibilità di eleggere un nuovo sindaco. Si tratta di Emanuel Atzori, già in lizza sei anni fa, che presenterà la propria lista “Nureci Futura”. Sarà l’unico candidato, pertanto l’ostacolo da abbattere sarà, come a novembre, quello del quorum.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 E COMMISSARIAMENTO. Nel 2016, dopo tre mandati di fila dell’ex sindaco Fabio Zucca, la comunità fu chiamata a scegliere fra Sandro Concas ed Emanuel Atzori. Il primo ebbe la meglio, premiato, insieme alla sua lista “Impegno Civico Per Nureci”, con il 53,81% delle preferenze (134 voti). Alla lista civica “Etica 1.0” di Atzori non bastò, dunque, il 46,18% dei voti ottenuti, con 115 preferenze. L’affluenza fu del 76,48%, poco sotto il 79,14% del 2011. Dopo cinque anni di amministrazione Concas il Comune non ha risposto come sperato alla chiamata dell’unica candidata alle comunali del 2021, Daniela Medda. L’affluenza registrata non ha infatti garantito il raggiungimento del quorum (soltanto il 28,34% degli aventi diritto si è presentato alle urne) e il paese è stato affidato al commissario straordinario Antonio Monni.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Ci riproverà Emanuel Atzori, unico candidato, supportato da dieci aspiranti consiglieri comunali:

Nureci Futura. Andrea Aru, Marco Cau, Ivkovic Biserka, Simona Musu, Pierino Porru, Andrea Putzu, Celestino Putzu, Giovannino Sedda, Mattia Tatti, Nicola Tatti.