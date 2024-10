Luciano Frau è il nuovo sindaco di Gonnoscodina, eletto con 273 voti.

Il suo sfidante, Marco Podda, ha ottenuto 16 voti.

Elettori: 462 | Votanti: 299 (64,72%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Dopo alcuni mesi di commissariato Gonnoscodina ha nuovamente un primo cittadino. Se ad ottobre non si era trovato alcun candidato per l’amministrazione del paese, per questa tornata elettorale i pretendenti alla scranna sono stati due. Luciano Frau, già sindaco nel mandato 2011-16, riproporrà la propria candidatura con la lista civica “Gonnoscodina C’È”, e Marco Podda, sostenuto dalla lista civica “Identità E Tradizione”.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 E COMMISSARIAMENTO. Sono passati sei anni dall’ultima volta che i cittadini furono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Anche in quell’occasione furono due i pretendenti: Pierpaolo Sitzia ebbe la meglio sullo sfidante, ottenendo con la sua lista “Insieme Per… il Futuro” il 65,45% delle preferenze (235 voti). Roberto Podda, che di voti ne prese 124, si fermò al 34,54%, supportato dalla lista civica “Gonnoscodinesi”. Alla chiusura delle operazioni l’affluenza fu del 76,26%, in calo rispetto all’82,08% di cinque anni prima. A ottobre, scaduto il mandato, Podda ha deciso di non ripresentare la propria candidatura, e, poiché nessun’altra lista è stata depositata, l’amministrazione del paese è stata affidata provvisoriamente al commissario straordinario Antonio Giovanni Ghiani, che ha guidato la comunità in questi mesi.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. A distanza di alcuni mesi dal commissariamento, dunque, Gonnoscodina torna al voto per scegliere chi fra i due candidati prenderà le redini del paese per i prossimi cinque anni. Ecco, a seguire, i candidati alla carica di consigliere comunale per le rispettive liste:

Gonnoscodina C’È. Giuseppe Conti, Raimondo Cuccu, Valentina Fanari, Paolo Frau, Emilio Ghiani, Sandro Ghisu, Michele Matzeu, Greca Onnis, Roberto Podda, Agostino Pusceddu.

Identità E Tradizione. Carlo Cocco, Mirko Concas, Cristiano Meloni, Roberta Moro, Gianmario Muggiri, Stefano Olivari, Giacomo Pellerano, Maurizio Pitzalis, Massimiliano Sainas.

