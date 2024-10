COMUNE DI CARLOFORTE

Popolazione: 5960 abitanti (fonte ISTAT)

Sindaco uscente: Salvatore Puggioni

Per le amministrative a Carloforte scenderà in campo solo Stefano Rombi, ricercatore universitario 36enne, sposato e padre di una bambina, assessore a Lavori pubblici, Urbanistica e Bilancio dell’attuale amministrazione, con la lista civica Carloforte Cresce, di cui fa parte anche il sindaco uscente, Salvatore Puggioni.

I DATI DEL 2017. Nel 2017, a Carloforte si registrò un’affluenza alle urne del 72,69%, e Salvatore Puggioni si aggiudicò la maggioranza con il 57,68% dei votanti.

Gli altri 2 candidati erano Marco simeone, che venne invece votato dal 39,01% dei votanti e Salvatore Biggio che venne votato dal 3,32%.

IL CANDIDATO SINDACO 2022.

- Stefano Rombi, 36 anni, sposato, padre di una bambina, laureato in Scienze Politiche e ricercatore universitario (LEGGI L’INTERVISTA).

I candidati a consiglieri comunali della lista sono: Mauro Cinellu, Elisabetta Di Bernardo, Vittoriana Durante, Francesco Granara, Giorgio Maurandi, Antonio Napoli, Pina Franca Opisso, Gian Luigi Penca, Salvatore Puggioni, Luisa Rivano, Salvatore Rivano, Cesare Rombi, Pierangelo Rombi, Simona Sartirana, Angela Vacca, Giovanni Verderosa.

"Carloforte Cresce si impegnerà per non lasciare nessuno indietro: la coesione sociale costituisce la base su cui costruire il futuro della nostra comunità" afferma il candidato sindaco.

“Siamo un popolo legato alle proprie radici, in grado di guardare al futuro con ottimismo. Sentiamo, tutti, due questioni che ci preoccupano: la sanità e lo spopolamento. So che tutta la comunità, guidata dall'amministrazione e dal Sindaco, sarà pronta a dare battaglia in tutte le sedi per far si che a Carloforte siano garantiti i livelli essenziali di assistenza".