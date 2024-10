E' già terminata l'avventura ad Amici per Eleonora Cabras, 19enne ballerina di Sorso. La giovane danzatrice, ultima sia nella classifica stilata dall’ètoile del Ballet Nacional de España, Sergio Bernal, sia in quella decisa dai compagni, ha ricevuto la comunicazione da parte di Raimondo Todaro, lo stesso maestro che aveva chiesto un banco per lei.

Convocata da Todaro, ignara di quanto stesse per accadere, gli è stata comunicata la decisione: "Ti ho fatta chiamare per tirare un po' le somme - le ha spiegato l'insegnante-. Sono passate tre settimane di lavoro. Ti ho fatta entrare perché, secondo me, tu sei 'latinista' nelle vene, l'attitude è perfetta, così come la parte superiore del corpo; chiaramente sapevi che, tecnicamente, avevamo tante cose da fare", premette.

"Iniziamo a lavorare assieme, ci conosciamo, e mi rendo conto che di tante cose non eri a conoscenza; non è che non le sapessi bene - precisa Todaro -, non le conoscevi. Tutte le informazioni nuove che hai ricevuto in alcuni momenti le hai messe in pratica, non in puntata ma più in sala. In altri momenti era come se tu avessi un frullatore di informazioni in testa che ti hanno mandata in tilt, quindi non avevi quella serenità di esprimerti. Ad oggi - chiarisce infine - penso che non faremmo in tempo".

Una decisione che ha colto, nel momento e nelle tempistiche, un po' di sorpresa la giovane sarda, a cui viene consigliato di non mollare e continuare a studiare. "Me lo aspettavo, devo essere sincera", ha ammesso Eleonora, in lacrime, che ha poi precisato: "Non me lo aspettavo ora, ma in puntata. Quando ho finito la puntata ho pensato: 'Mi sento che la prossima settimana una di quelle sarò io', dopo essere stata ultima in classifica la prima settimana, sesta la seconda, ultima anche questa e anche nella classifica dei miei compagni".

"Non mi sento meno degli altri - ha aggiunto -, ma mi rendo conto che questo tempo non basta neanche per me, quindi capisco bene. Ti posso solo dire che mi dispiace". Il maestro ha quindi spiegato alla ballerina di aver sbagliato nella valutazione dei tempi, e non sulla valutazione del valore in sé. "Pensavo di fare in tempo, in due mesi. Però continua, sei forte e sarebbe un peccato se smettessi. Non sono deluso da te, hai fatto il 101%, mi sono regolato male con i tempi".

"Per me - ha ammesso la giovane - questa è un po' una sconfitta a livello personale, quindi mi dispiace per me, ma non la prendo male. Piango perché è un'esperienza che avrei voluto vivere un po' di più. Tuttavia, sono contenta di non averti deluso: mi sono sempre impegnata. Magari entrando da settembre sarebbe stato diverso. Adesso devo solo trovare un posto dove andare a studiare".

La giovane era entrata nella scuola a programma già iniziato, quindi in ritardo rispetto a a tutti i compagni. Todaro aveva individuato in lei un possibile talento da far emergere, ma il graduale inserimento ha fatto capire al maestro che non sarebbe stato possibile completare il lavoro in poche settimane. Dopo il sincero scambio di opinioni, la 19enne ha abbandonando la sala non riuscendo a trattenere le lacrime, e si è recata dai compagni comunicando la decisione dell'insegnate. Per Eleonora Cabras termina quindi definitivamente la breve, ma intensa, esperienza ad Amici.