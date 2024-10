Immediata chiusura di Equitalia e apertura dell'Agenzia delle Entrate regionale. Sono i due punti principali del programma di governo rilanciati oggi dal Movimento Zona Franca per "Gigi Sanna Presidente" che li ritiene applicabili sin dal 18 febbraio prossimo, cioè due giorni dopo il voto per la scelta del governatore e il rinnovo del Consiglio della Sardegna.

"Abbiamo comunque un'idea per utilizzare Equitalia fino alla scadenza del contratto: la incarichiamo - spiega il Movimento - di riscuotere per conto della Regione il debito che lo Stato italiano ha nei confronti della stessa (la pochezza di 10,5 miliardi di euro che Montipigliaru ha dimezzato per la 'felicità' dei Sardi) sempre con le stesse more e ammende (fino al 45%) che Equitalia ha usato finora nei nostri confronti".