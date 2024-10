“Città-discarica, poco ci manca per ribattezzarla come tale, è sotto gli occhi di tutti e questo lo sanno bene i cittadini che pagano le tasse e che differenziano a dovere i rifiuti, lo sanno bene anche gli evasori e lo sanno bene anche qui in municipio”.

Sbotta Edoardo Tocco, presidente del Consiglio Comunale a palazzo Bacaredda, che aggiunge: “Stiamo risolvendo giorno dopo giorno le centinaia di emergenze in ogni angolo della città – dice Tocco – per adesso come i cittadini stanno notando stiamo provvedendo a sistemare le emergenze, ma è palese che occorre aggiungere personale – dice Tocco – gli operatori ecologici sappiamo benissimo hanno dei turni terribili, da soli devono pulire intere zone, con mezzi poco efficienti, ma la città ha bisogno di essere igienicamente sistemata, soprattutto per gli incombenti problemi di natura igienico-sanitaria. Fondamentalmente – dice l’azzurro, Edoardo Tocco – dovrebbero esserci meno “mastellini”, pulizia costante e revisionare tante lacune sull’intero sistema, ma sicuramente così non si può andare avanti per molto tempo”.