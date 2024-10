C'è anche un cagliaritano, Giuseppe, tra i clienti del marchio leader nelle ristrutturazioni edilizie 'Facile ristrutturare' che hanno segnalato al programma televisivo Striscia la Notizia i disservizi e le difficoltà riscontrate con l'azienda.

L'inviato Moreno Morello ha raccolto le diverse testimonianze arrivate alla Redazione: "Ho pagato il 75% dell'importo totale per la ristrutturazione del mio appartamento e mi ritrovo oggi, dopo più di un anno, una casa completamente inagibile a cui sono stati effettuati solo lavori di demolizione".

"Improvvisamente i lavori sono stati interrotti - racconta Giuseppe, mostrando le immagini della sua casa demolita - abbiamo poi chiesto i motivi di questa interruzione, ma non ci è mai stata data una risposta precisa".

Numerose abitazioni distrutte, decine di migliaia di euro versati, ma ancora nessuna ricostruzione, per alcuni proprietari anche dal 2020: così Morello ha deciso di contattare i vertici di Facile ristrutturare chiedendo un'intervista, mai concessa però, e sostituita da una nota nella quale hanno affermato di "seguire da vicino i lavori in ogni cantiere. Sottoponiamo ad attento scrutinio l'operato delle ditte subappaltatrici, per assicurarci per assicurarci che siano in ogni momento aderenti ai nostri standard", fatti questi ampiamenti sconfessati dalle numerose testimonianze riportate.