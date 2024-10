In Italia nel 2022 si è segnata un’ulteriore crescita del trend dei pagamenti senza contatto, con un +9% rispetto al 2021. Le percentuali più alte di transazioni di questo tipo sono state registrate in bar e club, dove l’84,6% dei pagamenti avviene con carta, seguiti da edicole (82,7%), supermercati, alimentari, panifici, pasticcerie (82,4%) e caffè e ristoranti (81,8%).

Dall'analisi dei dati emerge come risultino invece meno coinvolti dal trend del hotel e strutture ricettive, dove la percentuale di pagamenti resta la più bassa (55%), mentre la crescita più importante la si trova in settori "nuovi" a questo genere di transazioni: in testa compaiono servizi legali (+17%), medici e dentisti (+15%), veterinari (+14%) e estetisti, parrucchieri e barbieri (+13%).

Lo studio ha evidenziato che a crescere nel 2022 sono state tutte le province italiane, ma in particolar modo quelle del Sud Italia e delle Isole: in testa c’è Ragusa, con l’81,5% dei pagamenti contactless; seguono Reggio Calabria (81%) e Caserta (80,9%).