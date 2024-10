Le eclissi sono attivatrici di evoluzione, catapulte che ci lanciano verso una nuova fase della nostra vita, frutto di una nuova coscienza di noi stessi.

Il 28 ottobre ne vivremo un’altra, l’ultima non solo di questa stagione, ma anche del ciclo dell’asse nodale Toro – Scorpione, sul quale si sono sviluppate dal novembre del 2021. Si tratta di una Luna piena nel 5º grado del segno del Toro, congiunta a Giove, che si oppone a Sole, Mercurio e Marte nello Scorpione, una potente e agguerrita concentrazione di energia maschile che si amplifica sotto gli influssi di Giove.

Che cosa ci racconta questa Luna? Di premi che sono il risultato di un profondo lavoro di trasformazione realizzato negli ultimi due anni, tempo in cui abbiamo dovuto fare i conti con cambiamenti spesso destabilizzanti, ma mirati a farci scoprire una nuova e più reale sicurezza e stabilità interiore. Così come l’esserci connessi ai nostri talenti, al valore che incarniamo e che portiamo nel mondo, che è la chiave per attivare l’abbondanza nelle nostre vite.

Giove promette benedizioni, ma attiva anche un’energia potente che va canalizzata affinché venga utilizzata in maniera proattiva per alimentare i nostri progetti e non esploda invece in conflitto e prevaricazione! L’atmosfera è tesa e esplosiva, sia a livello individuale e collettivo, è quindi fondamentale portare coscienza e non lasciarsi travolgere dall’impulso marziale.

Saturno dialoga costruttivamente con i due luminari, invitandoci a costruire realtà salde, basate sull’esperienza e le lezioni che abbiamo acquisito e che sono contributi preziosi da condividere nel cerchio della vita. Venere, la reggente di questa eclissi, dalla Vergine ci parla di servizio e di cura, in primo luogo di noi stessi e del nostro corpo, il nostro tempio, così come di devozione. Mi piace questa parola perché quando la spogliamo da qualsiasi attributo religioso, resta il voto, il dono attraverso un sacro officio (sacrificio), un’azione consacrata alla vita stessa. E che sia nuova, per favore, che Urano così inspira!