Il risultato delle elezioni regionali della Sardegna proietta già un quadro definitivo rispetto alla composizione del nuovo consiglio regionale.

La maggioranza guidata da Christian Solinas, che supera il 40%, avrà 36 rappresentanti. Oltre al presidente, infatti, 8 seggi andranno alla Lega, 6 al Partito Sardo d’Azione, 6 a Forza Italia, 3 a Sardegna 20Venti, Udc, Riformatori e Fratelli d’Italia, mentre un seggio a Sardegna Civica, Uds e Fortza Paris.

Il Centrosinistra potrà contare su 18 seggi. Oltre a Massimo Zedda, infatti, 8 sono previsiti per i candidati del PD, 2 per Leu, Campo Progressista, Noi La Sardegna e Futuro Comune, mentre 1 a Sardegna in Comune.

Sei seggi, invece, andranno al Movimento 5 Stelle.

