E’ uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale isolano. Gabriele Masala, algherese di nascita e sassarese d’adozione, vive di musica da sempre. La sua chitarra accompagna le parole che danno forma alle canzoni che scrive per se stesso e per gli altri.

L’ultima fatica musicale di Gabriele Masala è fresca di stampa e ha per titolo “Volto”.

Si tratta di un lavoro bellissimo che include 6 brani inediti e diverse canzoni scritte negli ultimi 10 anni per altri interpreti che duettano con lui in questo nuovo viaggio musicale.

<<Per me è un CD importantissimo in quanto festeggio i 10 anni di attività da solista. - racconta Gabriele Masala - Ho voluto incidere, oltre a 6 brani inediti, anche 9 canzoni che inizialmente avevo dato in prestito altrettanti interpreti. In realtà si tratta di una riappropriazione condivisa in quanto mi sono divertito a cantarli con loro ma mescolando le parti affidate in origine: ad esempio ho cantato con Michele Pieraccini un brano che avevo scritto per Fabrizio Sanna che a sua volta duetta con me con un altro brano ancora>>.

E’ stato uno dei componenti degli HumaniorA, con i quali vinse un concorso organizzato dal settimanale "TV Sorrisi e Canzoni" per il brano "Le strade di Yakaar" che porta la sua firma.

Intensa la produzione discografica. “Cambio libertà” è il titolo del suo primo album da solista, che include un “Soldatini”, con il testo scritto da Enrico Ruggeri. E’ del 2006 il suo secondo cd che ha per titolo "Nudo perVerso", che si differenzia dal precedente per i suoni decisamente più rock e meno "morbidi" mentre nel 2009 saluta la pubblicazione della terza raccolta di inediti “"Il primo potere". Il penultimo lavoro dell’artista sassarese risale al 2012 e ha per titolo “Penso al femminile”.

Il musicista tiene concerti dal vivo e intrattiene collaborazioni di qualità con altri artisti, tra i quali Michele Pieraccini, Maddalena Solinas, Andrea Poddighe, Roberta Usai, Fabrizio Sanna che nell’ultimo cd cantano con lui che a sua volta duetta anche con Sheila, Giulio Martinetti, Laura Santucciu e Marta Pedoni.

<<E’ stato difficile fare una scelta dei brani da inserire, come del resto per gli interpreti con cui cantare. Per ogni invito ho purtroppo dovuto decidere anche per una rinuncia, nel senso che invitare tutte le persone a cui ho scritto brani sarebbe stato impossibile e non sarebbe bastato un doppio CD>>.

Gabriele Masala parla con entusiasmo del suo quinto lavoro discografico.

<<Sono molto soddisfatto del prodotto finito, che è musicalmente molto vario e presenta al meglio la mia voglia di fare e concepire musica>>.