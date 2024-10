CONCORSI PUBBLICI NAZIONALI - AGGIORNATI AL 13/02/2017



COMUNE DI BAREGGIO

CONCORSO (scad. 11 marzo 2017)

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato con indicazione per ciascuno del diario e sede delle prove d'esame.

COMUNE DI BENNA

CONCORSO (scad. 25 febbraio 2017)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo parziale - trenta ore - e indeterminato, di un posto di istruttore servizi finanziari, categoria D - area contabile-amministrativa.

COMUNE DI CALCINATO

CONCORSO (scad. 7 marzo 2017)

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per farmacista collaboratore per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, con orario parziale e/o pieno - contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di farmacie private.

COMUNE DI CANNOBIO

CONCORSO (scad. 13 marzo 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali, profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso l'area amministrativa, servizi demografici e affari generali.





COMUNE DI COLOGNE

CONCORSO (scad. 13 marzo 2017)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale - categoria C1.



COMUNE DI CORMANO

CONCORSO (scad. 27 febbraio 2017)

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di aiuto bibliotecario, con riserva di un posto per il personale interno - categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato.





COMUNE DI FUCECCHIO

CONCORSO (scad. 13 marzo 2017)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due unita' di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica D1 esclusivamente riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 68/1999.





COMUNE DI MODENA

CONCORSO (scad. 22 febbraio 2017)

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo sociale posizione di lavoro assistente sociale categoria D1 con riserva di un posto ai dipendenti, un posto alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e a scorrimento ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.

COMUNE DI PRAIA A MARE

CONCORSO (scad. 13 marzo 2017)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato part time 33,33% - dodici ore settimanali - di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, di cui uno da destinare al settore finanziario e uno al settore affari generali e uno al settore te