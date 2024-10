II DOMENICA DI AVVENTO ANNO / A

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

DELLA BEATA VERGINE MARIA

VANGELO ( Lc 1,26-38 )

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Commento

Gioisci Maria, piena di grazia!

E' la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria.

Nella Liturgia di questa festa viene proclamato il Vangelo dell'Annunciazione, che contiene appunto il dialogo tra l'angelo Gabriele e la Vergine. "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te" - dice il messaggero di Dio, e in questo modo rivela l'identità più profonda di Maria, il "nome", per così dire, con cui Dio stesso la conosce: "piena di grazia".

Questa espressione, che ci è tanto familiare fin dall'infanzia perché la pronunciamo ogni volta che recitiamo l'"Ave Maria", ci offre la spiegazione del mistero che oggi celebriam