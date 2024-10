Primo pareggio stagionale per l'Alghero, che viene fermato sull'1-1 dal Li Punti a Sassari. Un risultato che lascia un pò di amaro in bocca per come si erano messe le cose, con l'iniziale vantaggio giallorosso. Alghero che ha dovuto peraltro fare i conti con diverse e pesanti assenze.

Partita che non si schioda dallo 0-0 nel primo tempo, poche le occasioni degne di nota. Al quarto d'ora una punizione di Mereu viene deviata e finisce a fil di palo poi poco prima della mezzora Oli, lanciato in profondità da Gobbi, impegna il portiere del Li Punti. Succede poco altro con le due squadre che vanno negli spogliatoi a reti inviolate.

Il match si accende nella ripresa. Al 12' ecco il vantaggio algherese: dalla corsia destra Pireddu fa partire un cross interessante per Scognamillo che si gira bene e la infila alle spalle di Pittalis, praticamente sotto l'incrocio. La squadra di mister Giandon rischia poco ma al 38' viene raggiunta dai padroni di casa su palla inattiva: punizione scodellata in area e Vulcano è il più bravo di tutti a trovare la deviazione vincente di testa. L'Alghero cerca il nuovo vantaggio e lo sfiora in pieno recupero con una punizione di Mereu che si stampa sulla traversa. Le due squadre chiudono in dieci per l’espulsione nei confronti di Vulcano (Li Punti) e Sini (Alghero).

I giallorossi tornano a casa con un punto. Tra una settimana una nuova trasferta ma con più chilometri da macinare: si andrà a Iglesias.