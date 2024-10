Inizia con una sconfitta la stagione 2024/25 dell’Alghero. Il Li Punti fa sua la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza con il risultato di 2-1.

Avvio shock per i giallorossi che dopo un minuto sono sotto 1-0: sugli sviluppi di un’azione da fermo Centeno porta in vantaggio il Li Punti. Al 7’ grande occasione per l’Alghero con Gamarra che calcia a botta sicura dopo un’azione insistita ma trova la risposta del portiere sassarese. Al 21’ grande occasione per il Li Punti per raddoppiare: Serna sgambetta Castigliego in area ed è rigore. Dal dischetto va Oggiano ma la sua conclusione è debole e Gobbi fa suo il pallone. Proprio grazie a un penalty arriva il pareggio algherese, in questo caso Baraye non sbaglia col sinistro. Alghero che chiude in crescendo: poco prima dell’intervallo buona chance per Marco Carboni che non inquadra la porta.

Nella ripresa la prima occasione più ghiotta capita all’Alghero ma sono i padroni di casa, in 10 per tutto il secondo tempo, a passare in vantaggio con un contropiede finalizzato da Oggiano al 16’. I giallorossi provano a raddrizzarla anche con i cambi di mister Giandon ma, nonostante il forcing, il risultato non cambia.

Domenica 8 settembre alle 17 la gara di ritorno al “Pino Cuccureddu”. Servirà una grande prestazione per ribaltare il risultato di Sassari e strappare il pass per la fase successiva.