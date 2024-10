Vittoria d’obbligo per l’Alghero che, questa domenica, al “Pino Cuccureddu” affronterà la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia contro il Li Punti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17.

Per i giallorossi di mister Giandon non ci sono alternative: l’obiettivo è ribaltare il risultato dell’andata (2-1 per i sassaresi) per strappare il pass per il turno successivo e offrire una prestazione migliore. «Oltre al risultato, per noi negativo, all’andata abbiamo fatto una prestazione un po’ sottotono nonostante i tentativi di ristabilire la parità nella ripresa – ammette l’allenatore dell’Alghero – La gara di ritorno rappresenta per noi l’opportunità per migliorare a livello di prestazione e per cercare ovviamente di ribaltare il risultato dell’andata. Essendo la prima partita in casa della stagione, mi aspetto un atteggiamento e una concentrazione diversi».

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del campionato. Nella prima giornata di Eccellenza, in programma il 15 settembre, l’Alghero giocherà sul campo del Calangianus. Debutto casalingo al “Pino Cuccureddu”, una settimana, dopo contro l’Ossese, quindi due trasferte consecutive (Li Punti e Iglesias). Prevista solo la sosta per le festività natalizie, con il girone di ritorno che inizierà il giorno dell’Epifania. I giallorossi chiuderanno il campionato contro il Monastir.