Quando può anche farne a meno l’Italia non vince e non convince. E’ sempre così. Balotelli non ci sa fare con le parole e viene sommerso di critiche, poi viene acclamato, entra in campo e toglie (in parte) le castagne dal fuoco. E’ sempre così. Buffon prende due gol, viene mandato in panca e impallinato dai tifosi, dalla stampa e dalla critica, poi a giugno sarà di nuovo ‘Superman’ e il suo nome sarà ben speso nei titoli rosa della Gazzetta. E’ sempre così.

Noi in Brasile forse non saremo teste di serie, saremo certo teste dure, passeremo i gironi con affanno e poi, si spera, andremo avanti lisci come l’olio. E’ sempre così. Sempre. E quando tutto finirà faremo a gara a lodarli, questi vecchi finiti e questi giovanotti viziati, facciamo in fretta noi italiani a cambiare opinione.