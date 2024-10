"Destinazione Sardegna Lavoro” per il sostegno a Imprese e addetti della filiera turistica per il 2021. Beneficiarie sono le aziende che dall'1 aprile al 31 dicembre 2021 hanno assunto giovani under 35, disoccupati over 35 e donne over 35: per ogni assunzione saranno erogati da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro. Le domande potranno essere presentate utilizzando il Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale, Sil, a partire dalle 10 del 20 gennaio.

Termine ultimo, l'11 febbraio. L'ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce l'unico elemento di priorità nell'assegnazione dell'aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

"Con questa ulteriore misura sosteniamo direttamente uno dei comparti più importanti della nostra economia - spiega l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda - oggi siamo pronti a mettere in campo gli aiuti economici annunciati a inizio stagione anche per il 2021"