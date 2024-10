Non ce l’ha fatta il 27enne accoltellato questa mattina all'alba ad Assemini da un conoscente che lo ha colpito al petto e al collo, forse al culmine di una lite. Il giovane, Alessandro Cambuca, è morto all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Il presunto aggressore, che si era dato alla fuga, è stato fermato dai carabinieri, dopo essere stato rintracciato, e portato in caserma per essere interrogato. I militari stanno indagando per omicidio.

Cambuca era stato trasportato all'ospedale Brotzu in condizioni critiche ed è morto nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. Lascia due figli piccoli di 2 e 7 anni.