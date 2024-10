Una notizia orribile, il 12enne Matteo Demelas, caduto con la bicicletta lo scorso 16 agosto dalla scogliera tra Putzu Idu e S’anea Scoada, purtroppo non ce l’ha fatta. Il ragazzo è rimasto 9 giorni in coma al Brotzu, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

In quella zona il 12enne era andato a pedalare assieme al cuginetto, un sentiero abbastanza pericoloso, ma quel maledetto giorno un incidente (forse una distrazione), gli è stato fatale: la notizia si è diffusa subito a Samugheo, dove la famiglia è ben conosciuta e stimata.