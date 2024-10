Sono i protagonisti di quella che attualmente è considerata “La Serie”. Interpretano Rosa Ricci e Totò, ma nella vita lontano dalle telecamere sono Maria Esposito e Antonio Orefice. I due attori si sono innamorati recitando sul set della serie di Rai2. Sui social degli attori non mancano infatti le foto che li ritraggono insieme e attraverso le quali condividono il loro amore con i fan.

I due non hanno mai fatto mistero del loro legame. La prima foto insieme risale a febbraio 2022, quindi già diverso tempo la fine delle riprese della seconda stagione.

LA SERIE DEI RECORD - Mare Fuori è senza dubbio la serie italiana dei record: circa 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste. Numeri record se pensiamo che questi numeri sono stati ottenuti su RaiPlay nella sola giornata del 13 febbraio, nella quale sono stati pubblicati i 6 episodi che completavano la terza stagione.

L'ottavo episodio della terza stagione, in particolare, è il più visto nella storia del progetto Auditel per i contenuti Video On Demand, e gli episodi 7 e 8 hanno superato il record già raggiunto dal primo episodio della serie.

Risultati che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti dai primi sei episodi, pubblicati in esclusiva assoluta su RaiPlay il 1° febbraio: complessivamente le tre stagioni integralmente disponibili hanno raggiunto il record di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione.