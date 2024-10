Poteva sembrare (così come lo era, all'apparenza), un insospettabile turista tedesco, ma nella realtà si è rivelato un vero e proprio corriere della droga, diretto a Cagliari con un carico di due chili di eroina purissima.

La Guardia di Finanza, in un'operazione coordinata dalla Procura di Civitavecchia e da quella di Cagliari, ha scoperto una rotta internazionale della droga destinata alla Sardegna. Tutto ha inizio all'aeroporto di Fiumicino, un anziano ben distinto sbarca al Leonardo Da Vinci ed è stato fermato dalle Fiamme Gialle del Gico.

In un doppiofondo della valigia aveva due chili di eroina purissima, che sul mercato avrebbe fruttato 400mila euro. I Finanzieri, con autorizzazione dei magistrati competenti, hanno convinto l’uomo a collaborare per capire a chi fosse “indirizzato” il prezioso carico: così è avvenuto, giunto a Cagliari si è poi incontrato in un hotel dell’hinterland un 40enne nigeriano. Da qui, il blitz della Guardia di Finanza con le manette per l’extracomunitario, risultato tra l’altro destinatario di un provvedimento di espulsione.