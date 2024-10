Dramma nel Foggiano, lungo la strada provinciale 95 che da Cerignola conduce a Candela. Due giovani, 18 e 19 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte.

Le vittime stavano viaggiando a bordo di un' utilitaria, quando per cause ancora in corso di accertamento l'auto ha perso il controllo, prima uscendo fuori strada, poi terminando la sua corsa contro un albero.

Per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i medici del 118: inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.