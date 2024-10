Aritzo è in lutto per l'ennesima tragedia che ha colpito il paese: la morte improvvisa del 55enne Cesare Manca, molto noto e stimato in paese per il suo intenso impegno nel sociale.



L'uomo ha perso la vita dopo essere precipitato da un muro nei pressi della sua abitazione, alla periferia del centro abitato. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire



Manca era uscito di casa questa mattina, e i familiari si sono insospettiti non vedendolo rientrare, dando così l’allarme.



In campo il 118, i Vigili del fuoco di Sorgono e i Carabinieri di Belvì e Tonara che indagano sulla vicenda. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.