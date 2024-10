Drammatico incidente lungo lo svincolo di collegamento il casello di Ancona Nord e la ss 76, nel territorio di Falconara Marittima. Un camion si è ribaltato schiacciando un'ambulanza della Croce Rossa e un'auto provenienti dalla corsia a fianco, in senso opposto.

Niente da fare per il conducente del mezzo sanitario, 28 anni, e il paziente trasportato, morti a seguito dell'impatto. Gravemente ferito, invece, un altro volontario della Croce Rossa che viaggiava con loro, trasportato all'ospedale Torrette di Ancona.

Illeso, ma in stato di choc, il conducente del mezzo pesante, mentre non si sa niente del conducente dell'auto il cui impatto col camion è stato però meno grave. Lo svincolo è stato temporaneamente chiuso al traffico per i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco, le squadre Anas, la polizia stradale e il 118.

"Esprimo, a nome di tutta l'Associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e della Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia", ha commentato il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.