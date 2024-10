"Grazie ai vaccini fine pandemia finalmente in vista. Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in videocollegamento al summit B20.

"Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa - letteralmente - salvare vite umane", afferma. E sul clima: "Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico. I paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali".

"Abbiamo bisogno di finanziamenti privati su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Le aziende sono esattamente al centro della transizione ecologica. Dovrete cambiare la vostra struttura produttiva - conclude -, adattarvi alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarvi".