Doppio suicidio sull'Appennino forlivese, con l'ombra di una setta.

Una coppia di pensionati ex dipendenti del Senato di 67 e 65 anni è stata trovata morta in casa a Santa Sofia, con un colpo di pistola in bocca.

In una lettera l'appartenenza a un gruppo che preannunciava la fine del mondo.

"Erano dei Ramtha e vivevano in un bunker anti apocalisse", hanno detto i vicini.