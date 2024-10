È stato l’unico atleta italiano del tennis in carrozzina alle Paralimpiadi, ora Luca Arca è tornato nella sua Sardegna. Per lui anche una visita nella sua Bono.

“Luca ci ha voluto omaggiare di un pensiero in ricordo delle Paralimpiadi parigine appena concluse. Durante l’incontro ci ha raccontato delle emozioni provate nel vivere in prima persona un evento così importante. L’emozione per un pubblico che acclamava ad alta voce il suo nome, il rispetto e l’amicizia che lo lega all’avversario amico, e poi l’emozione del villaggio olimpico assieme a migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo” ha detto il sindaco di Bono, Michele Solinas.

“A noi, oltre le bellissime immagini resta la lezione di vita che Luca ci ha regalato. Luca ci insegna che niente è più forte della volontà, che col sacrificio e col duro lavoro si possono raggiungere traguardi inimmaginabili come diventare uno dei giocatori migliori al mondo. Grazie Luca, siamo tutti orgogliosi di te. Oggi è già tempo di pensare a domani, Los Angeles 2028 è dietro l’angolo, continua a rincorrere i tuoi sogni noi saremo li a tifare per te” ha concluso il sindaco di Bono.