Francesco Palombino, 38enne di Pratola Peligna (AQ), è un giovane ‘quasi’ divorziato che ha scelto di festeggiare l’inizio di una nuova vita. Parliamo di una vera e propria festa, con un dress code specifico (richiesto dal festeggiato) e 150 invitati tutto in onore del divorzio con la sua, ormai, ex moglie.

L’uomo, intervistato dal Messaggero, ha dichiarato «Non è una goliardata, ma un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile». Francesco ha parlato, infatti, di un percorso burrascoso «È un modo anche per infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita e che spesso, a differenza mia, non ha molte persone vicine»,

La coppia ha in comune anche un figlio di sette anni e per quanto la scelta possa esser dolorosa, porterà anche nuova serenità. Ed è proprio per questo ritrovato sentimento che vuole festeggiare Francesco nel corso del party organizzato in un locale; agli invitati è stato chiesto di indossare abiti da cerimonia.

Non è prevista nessuna lista regali ma lui stesso specifica: «Le esigenze di un neo divorziato sono quelle di un neo sposato. Cambiare casa significa rifarsi il corredo, piatti e bicchieri, e così via»

Il 38enne abruzzese, preso dall’entusiasmo iniziale, ha pensato di invitare anche l’ex moglie: «Volevo invitare anche lei a dire il vero, ma poi ci ho ripensato. Forse sarebbe stato troppo», conclude Francesco.