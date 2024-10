Pazienti oncologiche e con Alopecia, ecco il Progetto Alice un Angelo per Capello. In ricordo di Alice, la piccola bimba mancata prematuramente a causa della leucemia, alla tenera età di due anni, l’associazione CharliBrown da vita al progetto di solidarietà per ridare un sorriso e una speranza a chi combatte.

Un progetto nato dall’esigenza di curare non solo la malattia ma anche la persona con la malattia: “Con questo progetto – dice Manuela Ambu - vorremo donare una parrucca alle pazienti oncologiche che non hanno la possibilità di acquistarne una, tenendo conto che la più economica ha un costo di circa 550 euro, questo in sintesi l’obiettivo del progetto.

La bellezza è molto importante per far sentire bene le donne. Le aiuta ad accettarsi allo specchio e soprattutto a socializzare, due cose indispensabili nel processo di malattia".