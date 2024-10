Una donna è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. In queste ore è in corso una grande caccia all'uomo, con la Protezione civile che ha emesso via radio un’allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case.

Il delitto sarebbe avvenuto in ambito familiare. L’uomo avrebbe imbracciato i fucili da caccia del padre, ex guardia forestale, e avrebbe aperto il fuoco. Ora sarebbe barricato in un appartamento non distante dal commissariato della Polizia nei pressi della strada statale della val Pusteria. È atteso l'intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione.