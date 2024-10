Di Alice Neri, 32 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato venerdì scorso dentro un'auto a Concordia, nel Modenese, si erano perse le tracce 4 giorni fa.

Due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati per la sua morte.

Entrambe le persone sono a piede libero e l'iscrizione è un atto in vista di alcuni accertamenti necessari da compiere, ma proseguono comunque le indagini dei carabinieri per far luce sulla dinamica della tragedia.

A denunciare la scomparsa della donna, il 17 novembre, era stato il marito, quando Alice non era rientrata a casa.

I carabinieri hanno sequestrato diverso materiale, compresi effetti personali della donna, nella casa della coppia.