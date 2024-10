Una colf 50enne è stata aggredita in strada mentre stava uscendo da un'abitazione dove svolgeva un servizio di pulizia, quando è stata colpita con una mattonata al volto da una persona non ancora individuata. Il fatto è successo stamani a Pesaro e la donna è stata trasferita in ambulanza presso l'ospedale di Torrette ad Ancona, in codice rosso.

Per il soccorso era stato allertato l'elisoccorso che, però, durante l'atterraggio, ha colpito con un palato un cartellone pubblicitario e non ha potuto quindi porre il servizio. Il velivolo è atterrato sulla statale all'altezza di via Milano nell'area dismessa di un benzinaio e, nel farlo, ha urtato contro un cartello stradale danneggiando l'elica e per questo non ha poi ripreso il volo.

Sull'aggressione indaga la squadra mobile che sta cercando l'autore del gesto, nel frattempo scappato.