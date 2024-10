Domenica in Fiera. Tanta gente e la sensazione, per tutti, che qualcosa di bello stia per finire. Eh si! Perché nonostante la fatica e le tante ore trascorse qua dentro, restano indimenticabili i volti e le voci che hanno attraversato le giornate che hanno mandato a segno la 66° Edizione della Fiera Campionaria di Cagliari.

Posso dire che qui sono nati rapporti che si consolideranno anche al di fuori di queste mura e che qualche amicizia probabilmente fiorirà. Certamente il messaggio che Sardegna Live ha voluto lanciare è passato e lo constatiamo dall’incredibile numero di contatti, visualizzazioni, messaggi, segnali che la nostra web TV ha visto incrementare nel corso dell’ultima settimana.

In molti vogliono chiudere contratti pubblicitari con Sardegna Live, avendo preso atto che la rete è il nuovo e dirompente canale di comunicazione che arriva ovunque, come l’informazione, lo spettacolo, i servizi di utilità e di intrattenimento che il nostro lavoro vuole valorizzare.

Sardegna Live proseguirà il suo tour tra la gente oltre la Fiera di Cagliari e farà tappa a Sassari e in diversi centri delle province di Nuoro e Oristano già dalle prossime settimane. Venite a trovarci e seguiteci sulla nostra Pagina Facebook e su www.sardegnalive.net.

Approfitto per salutare CLAUDIA GIUSEPPETTI e sua figlioccia GIULIA, così come MARCELLO GIUSEPPETTI, che con il loro prezioso contributo, non solo PROFESSIONALMENTE FOTOGRAFICO, fanno di Sardegna Live una squadra di persone speciali.

Veniamo alla cronaca di oggi. E’ venuto a trovarci Enrico Sainas di Quartu Sant’Elena, che da 32 anni ha scelto come nome spirituale KARUNA, avendo aderito al movimento HARE KRISHNA. E’ stato un incontro interessante, un dialogo aperto e sincero, che rivela un carattere determinato. Quando parla trasmette serenità e saggezza. KRISHNA in sanscrito significa L’INFINITAMENTE AFFASCINANTE, cioè DIO. KARUNA ha parlato della sua esperienza, di come fin dall’età di 8 anni ha avvertito di vivere la sua spiritualità e c’è un passaggio della sua intervista che “resta” al di la del credo di ognuno: “Per poter amare gli altri, bisogna prima saper amare se stessi”. Bello, no?

Uno dei più importanti registi televisivi della Sardegna è passato a salutarci: ROBERTO DEMARTIS. Ha firmato produzioni importanti per le televisioni regionali, come “Sardegna Canta” per Videolina e “Buonasera Sardegna” per Sardegna Uno e attualmente cura la regia del programma dei LAPOLA tutti i lunedì. Il suo “in bocca al lupo” per noi ha un valore speciale.

Ben 12 ragazze, aspiranti MISS, hanno popolato gran parte del pomeriggio, distribuendo a tutti le cartoline di Sardegna Live: una “squadra” entusiasta, capitanata da GIANCARLO STRAZZERA, intrattenitore televisivo di consolidata esperienza, che ha offerto il suo aiuto per questa domenica in Fiera.

Alle 17.30 mi sono trasferito, telecamera sulle spalle, nel Padiglione F per riprendere e trasmettere la Lezione di cucina: l’Olio, a cura di PIERLUIGI FAIS, mentre un’ora dopo, con il tema “La cucina 2.0”, in tanti hanno ascoltato i consigli di STEFANO DEIDDA, sempre nell’ambito dello SHOW COOKING.

Domani è lunedì e la Fiera apre alle 10.30 per chiudere definitivamente con il calare della sera, l’edizione 2014. Approfittatene per far visita ai 450 espositori che propongono i loro articoli, prodotti e servizi e per fare una foto nel nostro stand, gratuitamente, che poi potrete rivedere pubblicata su Sardegna Live.

Vi aspettiamo, come sempre, a braccia aperte.

Stefano Ollargiu (per Sardegna Live)

Cagliari 4 Maggio 2014