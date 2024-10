Lunghe code si sono formate ieri sulle strade verso Cagliari, dal Margine Rosso alla rotonda di Quartu sino al viale Poetto. I motivi? Diversi, dal ritorno da una giornata al mare a Capitana, Kal'e Moru, Torre delle Stelle, Mari Pintau, Villasimius, alle presenze in più per le Frecce tricolori più un grave incidente tra un'auto e una moto con un giovane portato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni in codice rosso, avvenuto sull'Asse mediano.

Per uscire dall'ingorgo - raccontano alcuni testimoni - ci sono volute anche due ore. Impossibile cercare di scappare dalla lunga coda svoltando a desta verso il Quartiere del sole: dopo qualche decina di metri ancora auto in fila soprattutto nelle strade più vicine a via Tramontana, unica via di uscita per l'Asse mediano comunque semiparalizzato dall'incidente.