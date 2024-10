Si terrà domani, 7 marzo, il terzo appuntamento cagliaritano con Mimosa Campironi, la cantante, musicista e attrice, in Sardegna per “Ecclissi”, la residenza artistica organizzata dalla cooperativa Vox Day.

Dalle 21 al Palazzo Siotto, e con ingresso gratuito, Mimosa ha in programma l'evento finale di “Ecclissi”, uno spettacolo tra musica, disegno e arti performative in compagnia degli altri protagonisti della residenza artistica organizzata da Vox Day: il cantante, musicista e attore Andrea Bruschi, l'illustratore e fumettista Andrea Bruno, il polistrumentista e performer americano Blaine L Reininger (cofondatore con Steven Brown, nel 1977, di una band di culto come i Tuxedomoon).

Special guest, il chitarrista cagliaritano Samuele Dessì.?

Gli organizzatori ci tengono a fare sapere che i posti disponibili sono solo trenta e l' ingresso costa cinque euro, aperitivo incluso; prenotazioni e informazioni via Whatsapp o sms al 3935663160, oppure scrivendo un messaggio sul profilo di Valentina Green Esu su Facebook o inviando una mail all'indirizzo valentina.esu@gmail.com